Microsoft готується відключити важливу програму для Windows – користувачам доведеться шукати заміну

Щоб попередити про зміни, починаючи з липня 2025 року, в додатку почнуть з’являтися повідомлення з нагадуваннями.

З 14 жовтня 2025 року компанія Microsoft припинить роботу OneNote на пристроях із Windows 10. Це рішення пов’язане із завершенням життєвого циклу самої операційної системи.

Про це повідомляє Neowin.

OneNote тривалий час залишався одним із найзручніших інструментів для створення нотаток і зберігання важливої інформації. Для багатьох користувачів його недоступність стане несподіваною та неприємною зміною.

Щоб попередити про зміни, починаючи з липня 2025 року, в додатку почнуть з’являтися повідомлення з нагадуваннями. Також очікується штучне зниження швидкості синхронізації – ймовірно, як спосіб мотивувати користувачів перейти на новішу ОС або оформити передплату на Microsoft 365.

У Microsoft рекомендують два шляхи: оновити систему до Windows 11, де OneNote й надалі підтримуватиметься, або перейти на окрему десктопну версію OneNote, яка входить до пакету Office, але доступна лише за підпискою.

Отже, восени 2025 року користувачі, які залишаться на Windows 10, ризикують втратити доступ до OneNote, якщо заздалегідь не подбають про альтернативу.

Раніше повідомлялось, що Microsoft та OpenAI ведуть розслідування після того, як виникли підозри, що китайський стартап у сфері штучного інтелекту DeepSeek незаконно отримав дані з технологій OpenAI.