Угода про надра може відкрити шлях до нової зброї для України / © ТСН.ua

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Угода між США та Україною щодо доступу до надр може стати поштовхом до відновлення військової допомоги Києву.

Про це йдеться у статті британського видання The Times.

Як зазначають журналісти, підписання «довгоочікуваної угоди» 30 квітня надало Україні «впевненість у довгостроковій підтримці Вашингтона» та ускладнило можливість Трампа примусити Київ до «невигідного миру» з Росією.

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За даними джерел видання, малоймовірно, що він повністю припинить військову чи економічну допомогу Україні.

«Трамп побоюється брати на себе відповідальність, якщо Росія знищить Україну після припинення підтримки. Це може повторити ситуацію з ганебним виведенням військ США з Афганістану», — зазначають джерела.

Після підписання угоди про надра, українська сторона висловила сподівання на нові постачання озброєнь. Зокрема, міністр економіки Юлія Свириденко наголосила, що Вашингтон може надати нові системи ППО для захисту міст.

У самій угоді, як зазначається, є положення, що дозволяють США постачати Україні нову військову техніку — в обмін на доступ до родовищ стратегічно важливих копалин.

«Це може не бути тими чіткими гарантіями безпеки, яких прагнув Зеленський, але в Києві вважають, що Трамп погодиться на нові поставки озброєнь — хоча б задля захисту американських інвестицій в енергетичну сферу», — підсумовують журналісти The Times.

Угода між Україною та США: що відомо

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати офіційно підписали угоду про економічне партнерство, відому як «угода про надра», яка передбачає створення спільного інвестиційного фонду для відновлення України.

Документ підписали перший віцепрем’єр та міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.

Видання The New York Times зазначило, що остаточний текст угоди не передбачає конкретних гарантій безпекової допомоги з боку США.

А ось, політолог, Ігор Чаленко розповів, що підписання цієї угоди допоможе нам змінити точку зору США.