Кому категорично не можна споживати полуницю

У полуниці містяться вітаміни, мінерали та антиоксиданти / © Pixabay

Реклама

Полуниця — літня ягода. Її використовують у приготуванні коктейлів, солодощів і навіть салатів. Однак вона не тільки тішить наші смакові рецептори, але й є джерелом поживних речовин для людського організму.

Полуниця багата на вітамін С, калій, фолієву кислоту та клітковину. Усі ці важливі поживні речовини підтримують повсякденне функціонування організму.

Полуниця є корисним доповненням до будь-якої дієти, але людям, що хочуть її споживати, варто робити це в помірних кількостях.

Реклама

Кому не можна споживати полуницю

Полуниця, яка несертифікована як органічна, може містити залишки пестицидів.

Дієтологи пропонують людям купувати органічну полуницю, щоб знизити ризик впливу пестицидів.

Проте, харчова користь від вживання в їжу продуктів, вирощених традиційним способом, набагато перевищує ризик впливу пестицидів.

Бета-адреноблокатори — ліки, які лікарі найчастіше призначають при серцевих захворюваннях, можуть підвищувати рівень калію в крові. Саме тому, людям, що приймають ліки цього типу, краще споживати продукти з високим вмістом калію, такі як полуниця, в помірних кількостях.

Споживання занадто великої кількості калію може бути шкідливим для людей, у яких не повністю функціонують нирки.

Якщо нирки не можуть видалити надлишок калію з крові, це може призвести до гіперкаліємії або високого рівня калію. Це може привести до блювоти, ускладненого дихання і прискореного серцебиття.

Раніше ми писали, як виростити велику й соковиту полуницю. Більше про це читайте у новині.