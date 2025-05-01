З Польщі депортували 70 українців: що сталося

Депортовані з Польщі українці / © inpoland

Реклама

Від початку 2025 року співробітники Надоджанського відділу прикордонної служби затримали загалом 101 іноземця, що становили загрозу безпеці та громадському порядку Польщі. Усіх їх депортовано.

Іноземці в супроводі прикордонників вже покинули територію Польщі через наземні або повітряні пункти пропуску, пише InPoland.

У період з 1 січня по 28 квітня цього року прикордонники Надоджанського загону затримали загалом 101 іноземця, що становили загрозу безпеці та громадському порядку Польщі. Щодо усіх них було винесено рішення про негайне повернення до країн походження.

Реклама

У цій групі іноземців переважали українці (70 осіб) та грузини (18 осіб). Серед затриманих іноземців також були громадяни Молдови, Туреччини, Узбекистану, Нігерії, Колумбії та В’єтнаму.

Усі затримані іноземці раніше мали проблеми із законом у Польщі: їх затримували прикордонники та співробітники інших служб. До найпоширеніших злочинів і правопорушень, які вони вчиняють, належать: керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, невиконання заходів покарання, ігнорування зупинки для перевірки, пособництво в організації незаконного перетину кордону іншими іноземцями, злочини, пов’язані з наркотиками, підробка документів, пограбування, шахрайство та крадіжки.

Нагадаємо, у Польщі визначили категорію українців, яких без жодних умов депортуватимуть.