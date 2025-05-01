Из Польши депортировали 70 украинцев: что произошло

Депортированные из Польши украинцы / © inpoland

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С начала 2025 года сотрудники Надоджанского отдела пограничной службы задержали в общей сложности 101 иностранца, представлявших угрозу безопасности и общественному порядку Польши. Все они депортированы.

Иностранцы в сопровождении пограничников уже покинули территорию Польши из-за наземных или воздушных пунктов пропуска, пишет InPoland.

В период с 1 января по 28 апреля этого года пограничники Надоджанского отряда задержали всего 101 иностранца, представлявших угрозу безопасности и общественному порядку Польши. Относительно всех них было принято решение о немедленном возвращении в страны происхождения.

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В этой группе иностранцев преобладали украинцы (70 человек) и грузины (18 человек). Среди задержанных иностранцев были также граждане Молдовы, Турции, Узбекистана, Нигерии, Колумбии и Вьетнама.

Все задержанные иностранцы раньше имели проблемы с законом в Польше: их задерживали пограничники и сотрудники других служб. К наиболее распространенным преступлениям и правонарушениям, которые они совершают, относятся: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, невыполнение мер наказания, игнорирование остановки для проверки, пособничество в организации незаконного пересечения границы другими иностранцами, преступления, связанные с наркотиками, подделка документов.

Напомним, в Польше определили категорию украинцев, которых без всяких условий будут депортировать.