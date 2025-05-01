Никогда не подпитывайте ими лук весной: средства, которые навредят

Лук — одна из самых популярных культур на огороде / © Pixabay

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Лук хорошо растет даже без тщательного ухода. Впрочем, неправильные удобрения могут существенно повредить.

Чем нельзя подкармливать лук

Обычно лук, как и многие другие растения, любит органические удобрения, в том числе перегной и обычный навоз. Вот только весной эти удобрения корнеплоду совсем не нужны. Органика может сделать почву плодородной, если она внесена заранее, осенью — только так она сможет разложиться, особенно на грядке лука. В противном случае он просто станет мелким и будет очень плохо храниться.

Не стоит для подкормки использовать и популярный крапивный настой. Дело в том, что содержащиеся в крапиве стимуляторы роста могут привести к тому, что на вашем растении появятся стрелки. Этот процесс очень нежелателен, ведь цветоносы уносят много питательных веществ, которые нужны корневищу лука.

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