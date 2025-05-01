Кому категорически нельзя потреблять клубнику

В клубнике содержатся витамины, минералы и антиоксиданты / © Pixabay

Реклама

Клубника — летняя ягода. Ее используют в приготовлении коктейлей, сладостей и даже салатов. Однако она не только радует наши вкусовые рецепторы, но является источником питательных веществ для человеческого организма.

Клубника богата витамином С, калием, фолиевой кислотой и клетчаткой. Все эти принципиальные питательные вещества поддерживают обыденное функционирование организма.

Клубника является полезным дополнением к любой диете, но людям, желающим ее употреблять в пищу, стоит делать это в умеренных количествах.

Реклама

Кому нельзя потреблять клубнику

Клубника, несертифицированная как органическая, может содержать остатки пестицидов.

Диетологи предлагают людям покупать органическую клубнику, чтобы снизить риск влияния пестицидов.

Однако пищевая польза от употребления в пищу продуктов, выращенных традиционным способом, намного превышает риск влияния пестицидов.

Бета-адреноблокаторы — лекарства, которые врачи чаще всего назначают при сердечных заболеваниях, могут повышать уровень калия в крови. Именно поэтому людям, принимающим лекарства этого типа, лучше потреблять продукты с высоким содержанием калия, такие как клубника, в умеренных количествах.

Потребление слишком большого количества калия может быть вредно для людей, у которых не полностью функционируют почки.

Если почки не могут удалить избыток калия из крови, это может привести к гиперкалиемии или высокому уровню калия. Это может привести к рвоте, осложненному дыханию и ускоренному сердцебиению.

Раньше мы писали, как вырастить крупную и сочную клубнику. Больше об этом читайте в новости.