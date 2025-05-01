- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 2 мин
Кому категорически нельзя потреблять клубнику
Клубника может навредить здоровью человека, несмотря на количество витаминов в ней.
Клубника — летняя ягода. Ее используют в приготовлении коктейлей, сладостей и даже салатов. Однако она не только радует наши вкусовые рецепторы, но является источником питательных веществ для человеческого организма.
Клубника богата витамином С, калием, фолиевой кислотой и клетчаткой. Все эти принципиальные питательные вещества поддерживают обыденное функционирование организма.
Клубника является полезным дополнением к любой диете, но людям, желающим ее употреблять в пищу, стоит делать это в умеренных количествах.
Кому нельзя потреблять клубнику
Клубника, несертифицированная как органическая, может содержать остатки пестицидов.
Диетологи предлагают людям покупать органическую клубнику, чтобы снизить риск влияния пестицидов.
Однако пищевая польза от употребления в пищу продуктов, выращенных традиционным способом, намного превышает риск влияния пестицидов.
Бета-адреноблокаторы — лекарства, которые врачи чаще всего назначают при сердечных заболеваниях, могут повышать уровень калия в крови. Именно поэтому людям, принимающим лекарства этого типа, лучше потреблять продукты с высоким содержанием калия, такие как клубника, в умеренных количествах.
Потребление слишком большого количества калия может быть вредно для людей, у которых не полностью функционируют почки.
Если почки не могут удалить избыток калия из крови, это может привести к гиперкалиемии или высокому уровню калия. Это может привести к рвоте, осложненному дыханию и ускоренному сердцебиению.
Раньше мы писали, как вырастить крупную и сочную клубнику. Больше об этом читайте в новости.