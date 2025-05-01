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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
84
Время на прочтение
2 мин

Кому категорически нельзя потреблять клубнику

Клубника может навредить здоровью человека, несмотря на количество витаминов в ней.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В клубнике содержатся витамины, минералы и антиоксиданты

В клубнике содержатся витамины, минералы и антиоксиданты / © Pixabay

Клубника — летняя ягода. Ее используют в приготовлении коктейлей, сладостей и даже салатов. Однако она не только радует наши вкусовые рецепторы, но является источником питательных веществ для человеческого организма.

Клубника богата витамином С, калием, фолиевой кислотой и клетчаткой. Все эти принципиальные питательные вещества поддерживают обыденное функционирование организма.

Клубника является полезным дополнением к любой диете, но людям, желающим ее употреблять в пищу, стоит делать это в умеренных количествах.

Кому нельзя потреблять клубнику

Клубника, несертифицированная как органическая, может содержать остатки пестицидов.

Диетологи предлагают людям покупать органическую клубнику, чтобы снизить риск влияния пестицидов.

Однако пищевая польза от употребления в пищу продуктов, выращенных традиционным способом, намного превышает риск влияния пестицидов.

Бета-адреноблокаторы — лекарства, которые врачи чаще всего назначают при сердечных заболеваниях, могут повышать уровень калия в крови. Именно поэтому людям, принимающим лекарства этого типа, лучше потреблять продукты с высоким содержанием калия, такие как клубника, в умеренных количествах.

Потребление слишком большого количества калия может быть вредно для людей, у которых не полностью функционируют почки.

Если почки не могут удалить избыток калия из крови, это может привести к гиперкалиемии или высокому уровню калия. Это может привести к рвоте, осложненному дыханию и ускоренному сердцебиению.

Раньше мы писали, как вырастить крупную и сочную клубнику. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
84
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