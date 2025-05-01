Базилік / © Pixabay

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Базилік — це не тільки ароматна трава, що додає смак і запах стравам, але й чудовий елемент для вашого саду чи підвіконня.

Вирощування базиліка починається від насіння, і саме від того, як ви оберете та правильно посадите його, залежить, чи зросте ця рослина.

Посадка базиліка

Перевага контейнерного садівництва полягає в тому, що ви можете вирощувати базилік у приміщенні цілий рік, якщо у вас є достатньо світла.

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Однак навіть якщо ви хочете вирощувати базилік на відкритому ґрунті, вам потрібно пророщувати насіння в приміщенні приблизно шість тижнів, а потім перенести рослину до кімнати.

Існує два способи вирощування базиліку — з насіння, посіявши його в землю в горщиках, або з живців — відрізаного листя.

Щоб виростити базилік з насінин, треба зробити наступне:

засипте вологий свіжий ґрунт у горщики, які заввишки 10 см

висипте по декілька насінин базиліка в кожен горщик

засипте насіння тонким шаром сухого ґрунту і утрамбуйте землю

злегка полийте ґрунт

накрийте горщик поліетиленовою плівкою, щоб утримати вологу

поставте горщики в тепле місце (в ідеалі — біля вікна), переконавшись, що вночі не буде протягів або занадто прохолодно

Щоб уникнути скупчення рослин, обріжте зайві саджанці на рівні ґрунту і регулярно поливайте землю, але не перезволожуйте її

Вирощувати базилік з живців радять таким методом:

відріжте 10-сантиметровий шматок від стебел базиліка з квітами, переконавшись, що на ньому є кілька листків або листових вузлів

видаліть більшу частину листя зі зрізу

наповніть горщик заввишки 10 см зволоженим ґрунтом

зробіть глибоку ямку у ґрунті

вставте живець в заглиблення і прикопайте землю навколо рослини, тримаючи живець вертикально

злегка полийте базилік (але не замочуйте) і нещільно накрийте горщик поліетиленовою плівкою, щоб зберегти вологу

поставте горщик у світле, тепле місце і раз на день знімайте плівку приблизно на годину, щоб забезпечити доступ повітря

коли з’явиться листя, ви можете перевірити, чи укорінився базилік, обережно потягнувши його за корінь — повинен відчуватися опір. Вирощування базиліку з живця займає близько місяця

Раніше ми писали, коли сіяти насіння на розсаду для великого врожаю і пишного цвітіння. Більше про це читайте у новині.