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Як виростити базилік — інструкція і поради
Базилік можна вирощувати з насіння або живців. Для цього потрібно визначитися з сортом зелені, який вам подобається за смаком і ароматом.
Базилік — це не тільки ароматна трава, що додає смак і запах стравам, але й чудовий елемент для вашого саду чи підвіконня.
Вирощування базиліка починається від насіння, і саме від того, як ви оберете та правильно посадите його, залежить, чи зросте ця рослина.
Посадка базиліка
Перевага контейнерного садівництва полягає в тому, що ви можете вирощувати базилік у приміщенні цілий рік, якщо у вас є достатньо світла.
Однак навіть якщо ви хочете вирощувати базилік на відкритому ґрунті, вам потрібно пророщувати насіння в приміщенні приблизно шість тижнів, а потім перенести рослину до кімнати.
Існує два способи вирощування базиліку — з насіння, посіявши його в землю в горщиках, або з живців — відрізаного листя.
Щоб виростити базилік з насінин, треба зробити наступне:
засипте вологий свіжий ґрунт у горщики, які заввишки 10 см
висипте по декілька насінин базиліка в кожен горщик
засипте насіння тонким шаром сухого ґрунту і утрамбуйте землю
злегка полийте ґрунт
накрийте горщик поліетиленовою плівкою, щоб утримати вологу
поставте горщики в тепле місце (в ідеалі — біля вікна), переконавшись, що вночі не буде протягів або занадто прохолодно
Щоб уникнути скупчення рослин, обріжте зайві саджанці на рівні ґрунту і регулярно поливайте землю, але не перезволожуйте її
Вирощувати базилік з живців радять таким методом:
відріжте 10-сантиметровий шматок від стебел базиліка з квітами, переконавшись, що на ньому є кілька листків або листових вузлів
видаліть більшу частину листя зі зрізу
наповніть горщик заввишки 10 см зволоженим ґрунтом
зробіть глибоку ямку у ґрунті
вставте живець в заглиблення і прикопайте землю навколо рослини, тримаючи живець вертикально
злегка полийте базилік (але не замочуйте) і нещільно накрийте горщик поліетиленовою плівкою, щоб зберегти вологу
поставте горщик у світле, тепле місце і раз на день знімайте плівку приблизно на годину, щоб забезпечити доступ повітря
коли з’явиться листя, ви можете перевірити, чи укорінився базилік, обережно потягнувши його за корінь — повинен відчуватися опір. Вирощування базиліку з живця займає близько місяця
Раніше ми писали, коли сіяти насіння на розсаду для великого врожаю і пишного цвітіння. Більше про це читайте у новині.