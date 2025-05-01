ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Як виростити базилік — інструкція і поради

Базилік можна вирощувати з насіння або живців. Для цього потрібно визначитися з сортом зелені, який вам подобається за смаком і ароматом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Базилік

Базилік / © Pixabay

Базилік — це не тільки ароматна трава, що додає смак і запах стравам, але й чудовий елемент для вашого саду чи підвіконня.

Вирощування базиліка починається від насіння, і саме від того, як ви оберете та правильно посадите його, залежить, чи зросте ця рослина.

Посадка базиліка

Перевага контейнерного садівництва полягає в тому, що ви можете вирощувати базилік у приміщенні цілий рік, якщо у вас є достатньо світла.

Однак навіть якщо ви хочете вирощувати базилік на відкритому ґрунті, вам потрібно пророщувати насіння в приміщенні приблизно шість тижнів, а потім перенести рослину до кімнати.

Існує два способи вирощування базиліку — з насіння, посіявши його в землю в горщиках, або з живців — відрізаного листя.

Щоб виростити базилік з насінин, треба зробити наступне:

  • засипте вологий свіжий ґрунт у горщики, які заввишки 10 см

  • висипте по декілька насінин базиліка в кожен горщик

  • засипте насіння тонким шаром сухого ґрунту і утрамбуйте землю

  • злегка полийте ґрунт

  • накрийте горщик поліетиленовою плівкою, щоб утримати вологу

  • поставте горщики в тепле місце (в ідеалі — біля вікна), переконавшись, що вночі не буде протягів або занадто прохолодно

  • Щоб уникнути скупчення рослин, обріжте зайві саджанці на рівні ґрунту і регулярно поливайте землю, але не перезволожуйте її

Вирощувати базилік з живців радять таким методом:

  • відріжте 10-сантиметровий шматок від стебел базиліка з квітами, переконавшись, що на ньому є кілька листків або листових вузлів

  • видаліть більшу частину листя зі зрізу

  • наповніть горщик заввишки 10 см зволоженим ґрунтом

  • зробіть глибоку ямку у ґрунті

  • вставте живець в заглиблення і прикопайте землю навколо рослини, тримаючи живець вертикально

  • злегка полийте базилік (але не замочуйте) і нещільно накрийте горщик поліетиленовою плівкою, щоб зберегти вологу

  • поставте горщик у світле, тепле місце і раз на день знімайте плівку приблизно на годину, щоб забезпечити доступ повітря

  • коли з’явиться листя, ви можете перевірити, чи укорінився базилік, обережно потягнувши його за корінь — повинен відчуватися опір. Вирощування базиліку з живця займає близько місяця

Раніше ми писали, коли сіяти насіння на розсаду для великого врожаю і пишного цвітіння. Більше про це читайте у новині.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
95
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie