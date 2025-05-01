Базилик / © Pixabay

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Базилик — это не только ароматная трава, придающая вкус и запах блюдам, но и отличный элемент для вашего сада или подоконника.

Выращивание базилика начинается с семян, и именно от того, как вы выберете и правильно посадите его, зависит, вырастет ли это растение.

Посадка базилика

Преимущество контейнерного садоводства заключается в том, что вы можете выращивать базилик в помещении круглый год, если у вас достаточно света.

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Однако даже если вы хотите выращивать базилик на открытом грунте, вам нужно проращивать семена в помещении примерно шесть недель, а затем перенести растение в комнату.

Существует два способа выращивания базилика — из семян, посеяв его в землю в горшках, или из черенков — отрезанных листьев.

Чтобы вырастить базилик из семян, нужно сделать следующее:

засыпьте влажную свежую почву в горшки, высотой 10 см

высыпьте по несколько семян базилика в каждый горшок

засыпьте семена тонким слоем сухой почвы и утрамбуйте землю

слегка полейте почву

накройте горшок полиэтиленовой пленкой, чтобы удержать влагу

поставьте горшки в теплое место (в идеале — у окна), убедившись, что ночью не будет сквозняков или слишком прохладно

Чтобы избежать скопления растений, обрежьте лишние саженцы на уровне почвы и регулярно поливайте землю, но не переувлажняйте ее

Выращивать базилик из черенков советуют следующим методом:

отрежьте 10-сантиметровый кусок от стеблей базилика с цветами, убедившись, что на нем есть несколько листков или листовых узлов

удалите большую часть листьев из среза

наполните горшок высотой 10 см увлажненной почвой

сделайте глубокую ямку в почве

вставьте черенок в углубление и прикопайте землю вокруг растения, держа черенок вертикально

слегка полейте базилик (но не замачивайте) и неплотно накройте горшок полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить влагу

поставьте горшок в светлое, теплое место и ежедневно снимайте пленку примерно на час, чтобы обеспечить доступ воздуха

когда появится листва, вы можете проверить, укоренился ли базилик, осторожно потянув его за корень — должно ощущаться сопротивление.

Ранее мы писали, когда сеять семена на рассаду для большого урожая и пышного цветения. Больше об этом читайте в новости.