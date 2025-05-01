- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 2 мин
Как вырастить базилик — инструкция и советы
Базилик можно выращивать из семян или черенков. Для этого нужно определиться с сортом зелени, который вам нравится по вкусу и аромату.
Базилик — это не только ароматная трава, придающая вкус и запах блюдам, но и отличный элемент для вашего сада или подоконника.
Выращивание базилика начинается с семян, и именно от того, как вы выберете и правильно посадите его, зависит, вырастет ли это растение.
Посадка базилика
Преимущество контейнерного садоводства заключается в том, что вы можете выращивать базилик в помещении круглый год, если у вас достаточно света.
Однако даже если вы хотите выращивать базилик на открытом грунте, вам нужно проращивать семена в помещении примерно шесть недель, а затем перенести растение в комнату.
Существует два способа выращивания базилика — из семян, посеяв его в землю в горшках, или из черенков — отрезанных листьев.
Чтобы вырастить базилик из семян, нужно сделать следующее:
засыпьте влажную свежую почву в горшки, высотой 10 см
высыпьте по несколько семян базилика в каждый горшок
засыпьте семена тонким слоем сухой почвы и утрамбуйте землю
слегка полейте почву
накройте горшок полиэтиленовой пленкой, чтобы удержать влагу
поставьте горшки в теплое место (в идеале — у окна), убедившись, что ночью не будет сквозняков или слишком прохладно
Чтобы избежать скопления растений, обрежьте лишние саженцы на уровне почвы и регулярно поливайте землю, но не переувлажняйте ее
Выращивать базилик из черенков советуют следующим методом:
отрежьте 10-сантиметровый кусок от стеблей базилика с цветами, убедившись, что на нем есть несколько листков или листовых узлов
удалите большую часть листьев из среза
наполните горшок высотой 10 см увлажненной почвой
сделайте глубокую ямку в почве
вставьте черенок в углубление и прикопайте землю вокруг растения, держа черенок вертикально
слегка полейте базилик (но не замачивайте) и неплотно накройте горшок полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить влагу
поставьте горшок в светлое, теплое место и ежедневно снимайте пленку примерно на час, чтобы обеспечить доступ воздуха
когда появится листва, вы можете проверить, укоренился ли базилик, осторожно потянув его за корень — должно ощущаться сопротивление.
Ранее мы писали, когда сеять семена на рассаду для большого урожая и пышного цветения. Больше об этом читайте в новости.