ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
95
Время на прочтение
2 мин

Как вырастить базилик — инструкция и советы

Базилик можно выращивать из семян или черенков. Для этого нужно определиться с сортом зелени, который вам нравится по вкусу и аромату.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Базилик

Базилик / © Pixabay

Базилик — это не только ароматная трава, придающая вкус и запах блюдам, но и отличный элемент для вашего сада или подоконника.

Выращивание базилика начинается с семян, и именно от того, как вы выберете и правильно посадите его, зависит, вырастет ли это растение.

Посадка базилика

Преимущество контейнерного садоводства заключается в том, что вы можете выращивать базилик в помещении круглый год, если у вас достаточно света.

Однако даже если вы хотите выращивать базилик на открытом грунте, вам нужно проращивать семена в помещении примерно шесть недель, а затем перенести растение в комнату.

Существует два способа выращивания базилика — из семян, посеяв его в землю в горшках, или из черенков — отрезанных листьев.

Чтобы вырастить базилик из семян, нужно сделать следующее:

  • засыпьте влажную свежую почву в горшки, высотой 10 см

  • высыпьте по несколько семян базилика в каждый горшок

  • засыпьте семена тонким слоем сухой почвы и утрамбуйте землю

  • слегка полейте почву

  • накройте горшок полиэтиленовой пленкой, чтобы удержать влагу

  • поставьте горшки в теплое место (в идеале — у окна), убедившись, что ночью не будет сквозняков или слишком прохладно

  • Чтобы избежать скопления растений, обрежьте лишние саженцы на уровне почвы и регулярно поливайте землю, но не переувлажняйте ее

Выращивать базилик из черенков советуют следующим методом:

  • отрежьте 10-сантиметровый кусок от стеблей базилика с цветами, убедившись, что на нем есть несколько листков или листовых узлов

  • удалите большую часть листьев из среза

  • наполните горшок высотой 10 см увлажненной почвой

  • сделайте глубокую ямку в почве

  • вставьте черенок в углубление и прикопайте землю вокруг растения, держа черенок вертикально

  • слегка полейте базилик (но не замачивайте) и неплотно накройте горшок полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить влагу

  • поставьте горшок в светлое, теплое место и ежедневно снимайте пленку примерно на час, чтобы обеспечить доступ воздуха

  • когда появится листва, вы можете проверить, укоренился ли базилик, осторожно потянув его за корень — должно ощущаться сопротивление.

Ранее мы писали, когда сеять семена на рассаду для большого урожая и пышного цветения. Больше об этом читайте в новости.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
95
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie