В Белом доме назвали главную цель соглашения о полезных ископаемых

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер / © скриншот с видео

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Администрация президента США Дональда Трампа пытается в кратчайшие сроки начать реализацию соглашения о полезных ископаемых, заключенного между Киевом и Вашингтоном 30 апреля. В Белом доме стремятся «вернуть деньги американским налогоплательщикам».

Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер в четверг, 1 мая, во время брифинга в Белом доме.

На вопрос журналистов о сроках реализации соглашения о недрах, Миллер не дал четкого ответа, но заверил, что Вашингтон прилагает максимальные усилия в этом направлении.

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«Я надеюсь, что вскоре буду иметь для вас обновленную информацию о том, как быстро ее [соглашение о полезных ископаемых — ред.] можно ввести в действие, но мы будем двигаться на полной скорости, не только по этому соглашению о полезных ископаемых, но и по каждому подобному соглашению, заключенному президентом Трампом… Но что касается этого соглашения, мы касаемся этого соглашения, мы касаемся этого соглашения, мы касаемся этого соглашения, мы касаемся этого соглашения, мы касаемся этого соглашения, мы касаемся этого соглашения, мы касаемся этого соглашения, но мы будем двигаться на полной скорости». советник Трампа.

Он отметил, что соглашение с Украиной позволит США вернуть деньги, потраченные ими на помощь Украине.

«Это ключевой момент — сотни миллиардов долларов, которые наши налогоплательщики потратили на субсидирование войны в Украине. Это возврат расходов Соединенным Штатам, и это один из важнейших моментов, которые нужно понять».

Напомним, Украина и США заключили соглашение о полезных ископаемых. Новое соглашение сохраняет контроль над недрами, но открывает доступ США к добыче.