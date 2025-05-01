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Коли угоду про корисні копалини ратифікує Рада — Свириденко відповіла
Перша віцепрем’єрка та міністерка економіки України висловила сподівання, що документ буде ратифікований якнайшвидше.
Документ угоди про корисні копалини між Україною та США потребує ратифікації українського парламенту. І це має відбутися якнайшвидше.
Про це заявила перша віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.
Так, на зитання журналістки про потребу і терміни ратифікації угоди про копалини віцепрем’єрка відповіла, що є сподівання на підтримку парламенту.
«Цей документ потребує ратифікації. Ми сподіваємось на підтримку парламенту. І якнайшвидше ми сподіваємося, що цей документ буде ратифікований», — сказала вона.
Нагадаємо, інвестфонд, що було створено у межах двосторонньої угоди між Україною та США про корисні копалини, стане потужним інструментом для залучення як фінансів, так і інноваційних технологій, вважає віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко.
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