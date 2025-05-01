Віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко / © скриншот з відео

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Документ угоди про корисні копалини між Україною та США потребує ратифікації українського парламенту. І це має відбутися якнайшвидше.

Про це заявила перша віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

Так, на зитання журналістки про потребу і терміни ратифікації угоди про копалини віцепрем’єрка відповіла, що є сподівання на підтримку парламенту.

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«Цей документ потребує ратифікації. Ми сподіваємось на підтримку парламенту. І якнайшвидше ми сподіваємося, що цей документ буде ратифікований», — сказала вона.

Нагадаємо, інвестфонд, що було створено у межах двосторонньої угоди між Україною та США про корисні копалини, стане потужним інструментом для залучення як фінансів, так і інноваційних технологій, вважає віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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