ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Коли угоду про корисні копалини ратифікує Рада — Свириденко відповіла

Перша віцепрем’єрка та міністерка економіки України висловила сподівання, що документ буде ратифікований якнайшвидше.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коли угоду про корисні копалини ратифікує Рада — Свириденко відповіла

Віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко / © скриншот з відео

Документ угоди про корисні копалини між Україною та США потребує ратифікації українського парламенту. І це має відбутися якнайшвидше.

Про це заявила перша віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

Так, на зитання журналістки про потребу і терміни ратифікації угоди про копалини віцепрем’єрка відповіла, що є сподівання на підтримку парламенту.

«Цей документ потребує ратифікації. Ми сподіваємось на підтримку парламенту. І якнайшвидше ми сподіваємося, що цей документ буде ратифікований», — сказала вона.

Нагадаємо, інвестфонд, що було створено у межах двосторонньої угоди між Україною та США про корисні копалини, стане потужним інструментом для залучення як фінансів, так і інноваційних технологій, вважає віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie