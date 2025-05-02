США отправили в Украину списанные F-16— The War Zone

F-16 / © Associated Press

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Военно-воздушные силы США передали Украине списанные истребители F-16 для обеспечения запчастями уже предоставленных европейскими партнерами боевых самолетов.

Об этом пишет TWZ.

Частично разобранные F-16 загрузили на украинский чартерный транспортный самолет Ан-124 в Аризоне, отправившийся в Польшу: аналитики выяснили, что их можно использовать только для запчастей, а не для полетов или боевой работы.

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По данным журналистов, неисправные F-16 берут с кладбища самолетов на авиабазе Дэвис-Монтан (Аризона) и отправляют в Украину в частично разобранном виде, чтобы поддержать растущий парк предоставленных Европой истребителей.

У истребителей нет критических компонентов, таких как двигатель или радар, и их невозможно восстановить для оперативного использования.

Напомним, Украина с начала полномасштабной войны с Россией призвала союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа. В 2023 году ряд стран согласились передать истребители F-16.

В начале апреля генерал Кристофер Каволи, командующий Европейским командованием США и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, анонсировал отправку новых F-16 в Украину.