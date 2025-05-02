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Потери России по состоянию на 2 мая: Генштаб обновил данные
Оккупанты также теряют немало техники, в частности, за минувшие сутки – 50 артсистем.
По состоянию на утро 2 мая ВСУ уничтожили 954 300 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1110 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 954 300 (+1110) человек,
танков ‒ 10741 (+9) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22369 (+5) ед,
артиллерийских систем – 27186 (+50) ед,
РСЗО – 1375 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1152 (+4) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 34539 (+138),
крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 46882 (+132) ед,
специальная техника – 3869 (+0).
Напомним, эксруководитель британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав заявляет, что в РФ истощаются человеческие ресурсы для войны Призрак принудительной мобилизации уже навис над жителями Москвы и Санкт-Петербурга.