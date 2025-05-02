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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
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Потери России по состоянию на 2 мая: Генштаб обновил данные

Оккупанты также теряют немало техники, в частности, за минувшие сутки – 50 артсистем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери армии РФ.

По состоянию на 2 мая уничтожены более 954 тыс. солдат РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 2 мая ВСУ уничтожили 954 300 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1110 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 954 300 (+1110) человек,

  • танков ‒ 10741 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22369 (+5) ед,

  • артиллерийских систем – 27186 (+50) ед,

  • РСЗО – 1375 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1152 (+4) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34539 (+138),

  • крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 46882 (+132) ед,

  • специальная техника – 3869 (+0).

Напомним, эксруководитель британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав заявляет, что в РФ истощаются человеческие ресурсы для войны Призрак принудительной мобилизации уже навис над жителями Москвы и Санкт-Петербурга.

Дата публикации
Количество просмотров
953
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