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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
953
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 2 травня: Генштаб оновив дані

Окупанти також втрачають чимало техніки, зокрема, за минулу добу - 50 артсистем.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати армії РФ.

Станом на 2 травня знищено понад 954 тис. солдатів РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 2 травня ЗСУ знищили 954 300 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1110 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу ‒ близько 954 300 (+1110) осіб,

  • танків ‒ 10741 (+9) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22369 (+5) од,

  • артилерійських систем – 27186 (+50) од,

  • РСЗВ – 1375 (+0) од,

  • засоби ППО ‒ 1152 (+4) од,

  • літаків – 370 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34539 (+138),

  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46882 (+132) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3869 (+0).

Нагадаємо, екскерівник британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав заявляє, що в РФ виснажуються людські ресурси для війни. Примара примусової мобілізації вже нависла над жителями Москви та Санкт-Петербурга.

Дата публікації
Кількість переглядів
953
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