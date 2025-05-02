- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 953
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 2 травня: Генштаб оновив дані
Окупанти також втрачають чимало техніки, зокрема, за минулу добу - 50 артсистем.
Станом на ранок 2 травня ЗСУ знищили 954 300 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1110 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу ‒ близько 954 300 (+1110) осіб,
танків ‒ 10741 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 22369 (+5) од,
артилерійських систем – 27186 (+50) од,
РСЗВ – 1375 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1152 (+4) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34539 (+138),
крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 46882 (+132) од,
спеціальна техніка ‒ 3869 (+0).
Нагадаємо, екскерівник британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав заявляє, що в РФ виснажуються людські ресурси для війни. Примара примусової мобілізації вже нависла над жителями Москви та Санкт-Петербурга.