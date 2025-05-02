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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ масовано вдарила по важливому об'єкті "Укрзалізниці": деталі

За інформацією “УЗ”, потерпілих внаслідок російської атаки немає.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Укрзалізниця.

Укрзалізниця.

Вночі проти 2 травня російські війська масовано атакували локомотиворемонтний завод “Укрзалізниці” у Запоріжжі - Запорі́зький електровозоремонтний завод.

Про це повідомили в “УЗ”.

“Вночі зазнав масованої атаки наш локомотиворемонтний завод у Запоріжжі. Суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів”, - наголошують в компанії.

Черговий персонал підприємства перебував в укритті, тому на заводі немає поранених чи загиблих.

Зазначається, що на місці атаки працюють вибухотехніки, лише зранку ДСНС вдалося загасила пожежу.

“Після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві — це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства”, - додали в “Укрзалізниці”.

Атака на Запоріжжя

Пізно ввечері 1 травня вибухи пролунали в різних районах Запоріжжя. Окупанти атакували місто безпілотниками. Стало відомо, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів.

Спочатку в ОВА повідомили про загибель людини. Втім, згодом місцева влада уточнила, що інформація про загибель 61-річного чоловіка не підтвердилась. Рятувальники деблокували постраждалого з-під завалів.

Станом на ранок 2 травня відомо, що внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя постраждали 29 людей. Серед травмованих 13-річний хлопчик.

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