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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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464
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Вибухи лунають у різних районах Запоріжжя: що відомо про наслідки (фото)

Іван Федоров написав про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області, а згодом — про вибухи в місті.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вибухи лунають у різних районах Запоріжжя: що відомо про наслідки (фото)

Атака на Запоріжжя / © ТСН

Росіяни атакують Запоріжжя пізно ввечері 1 травня. У місті вже сталися пожежі і, за попередньою інформацією, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Залишайтеся у безпечних місцях до відбою тривоги», — закликав начальник ОВА.

Росіяни атакують Запоріжжя пізно ввечері 1 травня

Росіяни атакують Запоріжжя пізно ввечері 1 травня

Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів.

«Сталося кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі», — заявив згодом Федоров.

Нагадаємо, проти ночі 1 травня у Києві пролунали вибухи. Столицю атакували ворожі БпЛА.

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