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Вибухи лунають у різних районах Запоріжжя: що відомо про наслідки (фото)
Іван Федоров написав про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області, а згодом — про вибухи в місті.
Росіяни атакують Запоріжжя пізно ввечері 1 травня. У місті вже сталися пожежі і, за попередньою інформацією, є постраждалі.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Залишайтеся у безпечних місцях до відбою тривоги», — закликав начальник ОВА.
Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів.
«Сталося кілька пожеж. За попередньою інформацією, є постраждалі», — заявив згодом Федоров.
Нагадаємо, проти ночі 1 травня у Києві пролунали вибухи. Столицю атакували ворожі БпЛА.
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