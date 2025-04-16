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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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7
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F-16 для Украины: эксперт сказал, до какого года очередь на истребители

Речь идет о контрактах со Словакией, Болгарией и Румынией.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
F-16

F-16 / © Lockheed Martin

На F-16 никто заказ не отменял. Очередь на самолеты – до 2028 года.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Олег Катков, главный редактор издания Defense Express.

"Ближайшее время получения самолета – 2028 год. Это реальная очередь на F-16, которая есть сейчас, и она самая короткая на все истребители четвертого плюс поколения. Кроме Gripen", – констатировал Катков.

Ранее говорилось, что американские партнеры передают Украине передают F-16 80-х годов. Необходимое количество запчастей к ним, к сожалению, мы не получаем

Дата публикации
Количество просмотров
7
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