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F-16 для Украины: эксперт сказал, до какого года очередь на истребители
Речь идет о контрактах со Словакией, Болгарией и Румынией.
На F-16 никто заказ не отменял. Очередь на самолеты – до 2028 года.
Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Олег Катков, главный редактор издания Defense Express.
"Ближайшее время получения самолета – 2028 год. Это реальная очередь на F-16, которая есть сейчас, и она самая короткая на все истребители четвертого плюс поколения. Кроме Gripen", – констатировал Катков.
Ранее говорилось, что американские партнеры передают Украине передают F-16 80-х годов. Необходимое количество запчастей к ним, к сожалению, мы не получаем