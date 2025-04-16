F-16 для України: експерт сказав, до якого року черга на винищувачі

F-16 / © Lockheed Martin

Реклама

На F-16 ніхто замовлення не скасовував. Черга на літаки — до 2028 року.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав Олег Катков, головний редактор видання Defense Express.

“Найближчий час отримання літака — 2028 рік. Це реальна черга на F-16, яка є зараз, і вона найкоротша на всі винищувачі четвертого плюс покоління. Окрім Gripen”, — констатував Катков.

Реклама

Раніше йшлося про те, що американські партнери передають Україні передають F-16 80-х років. Необхідну кількість запчастин до них, на жаль, ми не отримуємо