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F-16 для України: експерт сказав, до якого року черга на винищувачі
Йдеться про контракти із Словаччиною, Болгарією та Румунією.
На F-16 ніхто замовлення не скасовував. Черга на літаки — до 2028 року.
Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав Олег Катков, головний редактор видання Defense Express.
“Найближчий час отримання літака — 2028 рік. Це реальна черга на F-16, яка є зараз, і вона найкоротша на всі винищувачі четвертого плюс покоління. Окрім Gripen”, — констатував Катков.
Раніше йшлося про те, що американські партнери передають Україні передають F-16 80-х років. Необхідну кількість запчастин до них, на жаль, ми не отримуємо