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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1103
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США відправили до України списані F-16 — The War Zone

США передали Україні непрацюючі винищувачі F-16 на запчастини для підтримки її парку винищувачів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
F-16

F-16 / © Associated Press

Військово-повітряні сили США передали Україні списані винищувачі F-16 для забезпечення запчастинами вже наданих європейськими партнерами бойових літаків.

Про це пише TWZ.

Частково розібрані F-16 завантажили на український чартерний транспортний літак Aн-124 в Аризоні, який відправився до Польщі: аналітики з’ясували, що їх можна використовувати тільки для запчастин, а не для польотів чи бойової роботи.

За даними журналістів, несправні F-16 беруть із кладовища літаків на авіабазі Девіс-Монтан (Аризона) й відправляють до України в частково розібраному вигляді, щоб підтримати парк наданих Європою винищувачів, який зростає.

У винищувачів немає критичних компонентів, таких як двигун чи радар, і їх неможливо відновити для оперативного використання.

Нагадаємо, Україна від початку повномасштабної війни з Росією закликала союзників надати їй бойові літаки західного типу. 2023 року низка країн погодилася передати винищувачі F-16.

На початку квітня генерал Крістофер Каволі, командувач Європейського командування США та верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, анонсував відправлення нових F-16 до України. Однак невідомо, чи саме ці списані винищувачі генерал мав на увазі, чи інші.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1103
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