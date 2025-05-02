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США відправили до України списані F-16 — The War Zone
США передали Україні непрацюючі винищувачі F-16 на запчастини для підтримки її парку винищувачів.
Військово-повітряні сили США передали Україні списані винищувачі F-16 для забезпечення запчастинами вже наданих європейськими партнерами бойових літаків.
Про це пише TWZ.
Частково розібрані F-16 завантажили на український чартерний транспортний літак Aн-124 в Аризоні, який відправився до Польщі: аналітики з’ясували, що їх можна використовувати тільки для запчастин, а не для польотів чи бойової роботи.
За даними журналістів, несправні F-16 беруть із кладовища літаків на авіабазі Девіс-Монтан (Аризона) й відправляють до України в частково розібраному вигляді, щоб підтримати парк наданих Європою винищувачів, який зростає.
У винищувачів немає критичних компонентів, таких як двигун чи радар, і їх неможливо відновити для оперативного використання.
Нагадаємо, Україна від початку повномасштабної війни з Росією закликала союзників надати їй бойові літаки західного типу. 2023 року низка країн погодилася передати винищувачі F-16.
На початку квітня генерал Крістофер Каволі, командувач Європейського командування США та верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, анонсував відправлення нових F-16 до України. Однак невідомо, чи саме ці списані винищувачі генерал мав на увазі, чи інші.