Магнітна буря 2 травня яка буде її активність

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 2 травня, фіксують не дуже високу активність Сонця. Магнітна буря буде жовтого рівня - це К-індекс 3.8.

Про це свідчать дані порталу meteoagent.

Зауважимо, що минулий місяць характеризувався потужними магнітними бурями, які стихли лише після 25 квітня. Тоді активність Соня опустилася до жовтого та навіть зеленого рівнів. Натомість до 20-х чисел квітня фіксували магнітні бурі червоного рівня.

Реклама

Зауважимо, що прогноз активності Сонця може змінитися. Адже дослідники оновлюють свої дані що три години.

Жовтий рівень відповідає слабкій магнітній бурі. Втім, можливі незначні магнітні коливання. Вони можуть впливати на самопочуття. Найбільше піддаються впливу метеозалежні люди.