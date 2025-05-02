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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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907
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Магнітна буря 2 травня яка буде її активність

Жовтий рівень, який буде сьогодні, відповідає слабкій магнітній бурі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 2 травня, фіксують не дуже високу активність Сонця. Магнітна буря буде жовтого рівня - це К-індекс 3.8.

Про це свідчать дані порталу meteoagent.

Зауважимо, що минулий місяць характеризувався потужними магнітними бурями, які стихли лише після 25 квітня. Тоді активність Соня опустилася до жовтого та навіть зеленого рівнів. Натомість до 20-х чисел квітня фіксували магнітні бурі червоного рівня.

Зауважимо, що прогноз активності Сонця може змінитися. Адже дослідники оновлюють свої дані що три години.

Жовтий рівень відповідає слабкій магнітній бурі. Втім, можливі незначні магнітні коливання. Вони можуть впливати на самопочуття. Найбільше піддаються впливу метеозалежні люди.

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Дата публікації
Кількість переглядів
907
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