Магнитная буря 2 мая: какой будет ее активность

Магнитная буря. / © Associated Press

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В пятницу, 2 мая, фиксируют не очень высокую активность Солнца. Магнитная буря будет желтого уровня – это К-индекс 3.8.

Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.

Заметим, что прошлый месяц характеризовался мощными магнитными бурями, которые стихли только после 25 апреля. Тогда активность Соня опустилась до желтого и даже зелёного уровней. К 20-м числам апреля фиксировали магнитные бури красного уровня.

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Заметим, что прогноз активности Солнца может измениться. Ведь исследователи обновляют свои данные три часа.

Желтый уровень соответствует слабой магнитной буре. Впрочем, возможны незначительные магнитные колебания. Они могут оказывать влияние на самочувствие. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые люди.