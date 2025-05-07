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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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"Перемирие" на 9 мая: в ВСУ прокомментировали инициативу Путина

Пасхального перемирия мы не увидели, с майским, вероятнее всего, будет то же самое.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Война России против Украины

Война России против Украины / © ТСН.ua

В ОСУО «Хортица» прокомментировали инициативу Путина прекратить огонь до 9 мая. Там призывали не считаться с тем, что говорят россияне.

Об этом сказал спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов.

Как отметил Трегубов, во время «прошлого перемирия» на фронте перемен практически не было: на северных направлениях наблюдали перегруппировку войск РФ, но на Покровском, Торецком, Краматорском и Новопавловском направлениях затишья не было.

«Перемирие, которое объявляется на паре участков. Это не перемирие, а перекур. Возможно, предполагает Трегубов, Путин просто хочет обезопасить себя на время торжеств, или переложить вину на Украину. Перемирие мы увидим, когда русские войска начнут оттягиваться. Пока ничего подобного не наблюдается», — отметил он.

Ранее Песков заявил, что позиция России по поводу перемирия не изменилась. Инициатива остается в силе.

Ранее Кремль подтвердил актуальность перемирия по случаю 9 мая, пригрозив Киеву.

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Дата публикации
Количество просмотров
168
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