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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Си Цзиньпин прилетел в Москву на парад (видео)

Путин в аэропорт на встречу Си Цзиньпина не приехал.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Си Цзиньпин прилетел в Москву на парад (видео)

Си Цзиньпин прилетел в Москву

Глава Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву 7 мая, накануне парада на Красной площади.

Об этом сообщили и обнародовали видеосхождение с трапа самолета лидера КНР пропагандистские СМИ.

Известно, что глава Китая посетит парад 9 мая, а уже 10 мая завершит визит в Москву.

Президент РФ Владимир Путин в аэропорт не приехал, поэтому не встречал Си Цзиньпина.

Также 7 мая в столицу России прилетел и президент Сербии Александр Вучич.

Как стало известно ранее, в России из-за атаки БпЛА 7 мая закрывали воздушное пространство, поэтому на пути в Москву его самолет сел в Баку.

В РФ уже находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Бразилии Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель.

Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался посетить парад до 9 мая. Лидер Лаоса тоже не будет присутствовать в Москве. Причины руководители не уточнили.

Ранее в Кремле заявляли, что Москву 9 мая должно посетить более 20 иностранных лидеров.

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