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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Определились финалисты Лиги Европы: кто поборется за трофей

В финале второго по престижности евротурнира встретятся "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед"

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

Стали известны имена обоих финалистов Лиги Европы сезона-2024/25.

В главном матче второго по престижности клубного евротурнира посоревнуются английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" .

В полуфинале "шпоры" дважды обыграли норвежский "Буде-Глимт" (3:1, 2:0). А "красные дьяволы" дважды разгромили испанский "Атлетик" Бильбао (3:0, 4:1).

Финал Лиги Европы состоится 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао.

Отметим, что в прошлом году победителем Лиги Европы стала итальянская "Аталанта", которая в финале разгромила немецкий "Байер".

Ранее сообщалось, что определились финалисты самого престижного еврокубка – Лиги чемпионов.

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