- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
Определились финалисты Лиги Европы: кто поборется за трофей
В финале второго по престижности евротурнира встретятся "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
Стали известны имена обоих финалистов Лиги Европы сезона-2024/25.
В главном матче второго по престижности клубного евротурнира посоревнуются английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" .
В полуфинале "шпоры" дважды обыграли норвежский "Буде-Глимт" (3:1, 2:0). А "красные дьяволы" дважды разгромили испанский "Атлетик" Бильбао (3:0, 4:1).
Финал Лиги Европы состоится 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао.
Отметим, что в прошлом году победителем Лиги Европы стала итальянская "Аталанта", которая в финале разгромила немецкий "Байер".
Ранее сообщалось, что определились финалисты самого престижного еврокубка – Лиги чемпионов.