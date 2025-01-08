Чотири причини, чому потрібно розмовляти зі своєю кішкою

Завдяки постійним розмовам між твариною та її господарем зміцнюються зв'язки між ними. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чому ще потрібно розмовляти з кішкою.

Власники кішок часто людять розмовляти зі своїми улюбленцями. Дехто вважає, що така поведінка дивна, адже "тварина все-рівно не розуміє людину". Проте на думку експертів, дуже важливо розмовляти з кішками. Чому? Вони приводять цілих чотири причини.

Зміцнюється зв'язок між господарем і кішкою

Чим частіше людина буде ніжно спілкуватися з домашнім улюбленцем, тим більш впевненою буде тварина в тому, що про неї дійсно піклуються та захищатимуть від різних небезпек. У разі болю чи загрози кішка прийде лише до "своєї" людини, оскільки на неї навіть її голос буде діяти заспокійливо і терапевтично.

Покращується розуміння "мови" кішки

Якщо довгий час розмовляти зі своєю твариною, можна згодом почати розуміти її за тональністю. Так вам буде легше визначити, чи кішка голодна, чи можливо її щось болить. Ознаки деяких хвороб можуть бути дуже тонкими і часто у кішок навіть змінюється голос, коли вони себе погано почувають. Різниця для нетренованого вуха майже непомітна, але власник відразу помітить, якщо щось змінилося.

Тварина може "вивчити" людську мову

Коли часто повторюються схожі слова, які супроводжуються тими самими жестами, кішка може зрозуміти, що приблизно ви їй кажете. Тоді вона реагуватиме відповідно до ситуації.

Ліки від самотності

Коли людина і кішка спілкуються, вони будуть почувати себе менш самотніми. При цьому неважливо, чи дійсно розуміють вони слова. 93% комунікацій проводяться за допомогою жестів, мови тіла, тону тощо. І це стосується не лише спілкування лише між людьми.

В Центрі з контролю і профілактики захворювань вважають, якщо в будинку є кішка, якому людина може дарувати свою любов, розмовляючи, то власник тварини буде менше відчувати себе самотнім в порівнянні з людьми без улюбленців. Також в PetMD повідомляється, якщо розмовляти з кішкою щасливим тоном, то настрій піднімається.

Що ще потрібно знати про розмови з кішкою

Якщо розмовляти зі своїми улюбленцями в певний час доби, можна добитися від них засвоєння чіткої поведінки. Наприклад, не відповідайте на їхнє нявкання вночі. З часом кішка зрозуміє, що в цей час розмволяти з нею не бажають і перестане так робити.

Часто власники кішок намагаються нявкати до них у відповідь. Але за словами фахівців немає особливого значення, як саме розмовляти з улюбленцем.