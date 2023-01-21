Четыре причины, почему нужно разговаривать со своей кошкой

Благодаря постоянным разговорам между животным и его хозяином укрепляются связи между ними. Читайте в материале ТСН.ua, почему еще нужно говорить с кошкой.

Владельцы кошек часто люди разговаривают со своими любимцами. Некоторые считают, что такое поведение странно, ведь "животное все равно не понимает человека". Однако, по мнению экспертов, очень важно разговаривать с кошками. Почему? Они приводят целых четыре причины.

Укрепляется связь между хозяином и кошкой

Чем чаще человек будет нежно общаться с домашним любимцем, тем увереннее будет животное в том, что о нем действительно заботятся и будут защищать от различных опасностей. В случае боли или угрозы кошка придет только к "своему" человеку, поскольку на него даже его голос будет действовать успокаивающе и терапевтически.

Улучшается понимание "языка" кошки

Если долгое время разговаривать со своим животным, можно потом начать понимать его по тональности. Так вам будет легче определить, голодна ли кошка, возможно ли у нее что-то болит. Признаки некоторых болезней могут быть очень тонкими и часто у кошек даже меняется голос, когда они себя плохо чувствуют. Разница для нетренированного уха почти незаметна, но владелец сразу заметит, если что-то изменилось.

Животное может "выучить" человеческий язык

Когда часто повторяются похожие слова, сопровождающиеся теми же жестами, кошка может понять, что примерно вы ей говорите. Тогда она будет реагировать в соответствии с ситуацией.

Лекарство от одиночества

Когда человек и кошка общаются, они будут чувствовать себя менее одинокими. При этом неважно, действительно ли они понимают слова. 93% коммуникаций производятся с помощью жестов, языка тела, тона и т.д. И это касается не только общения только между людьми.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний считают, если в доме есть кошка, которой человек может дарить свою любовь, разговаривая, то владелец животного будет меньше чувствовать себя одиноким по сравнению с людьми без любимцев. Также в PetMD сообщается, если разговаривать с кошкой счастливым тоном, то настроение поднимается.

Что еще нужно знать о разговорах с кошкой

Если разговаривать со своими любимцами в определенное время суток, то можно добиться от них усвоения четкого поведения. Например, не отвечайте на их мяуканье ночью. Со временем кошка поймет, что в это время разговаривать с ней не желают и перестанет так поступать.

Часто владельцы кошек пытаются мяукать к ним в ответ. Но по словам специалистов нет особого значения, как разговаривать с любимцем.