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Барселона – Интер: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Текстовый репортаж первого полуфинального поединка между каталонским и миланским клубами.
В среду, 30 апреля, испанская "Барселона" примет итальянский "Интер" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Поединок состоится на "Эстадио Олимпико" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов каталонцы прошли португальскую "Бенфику" и немецкую "Боруссию" из Дортмунда. В то время как миланцы справились с нидерландским "Фейенордом" и немецкой "Баварией".
Ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится 6 мая в Милане.
В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сразятся лондонский "Арсенал" и ПСЖ.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Барселона" – "Интер".