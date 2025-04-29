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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Барселона – Интер: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого полуфинального поединка между каталонским и миланским клубами.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" – "Интер"

"Барселона" – "Интер" / © Associated Press

В среду, 30 апреля, испанская "Барселона" примет итальянский "Интер" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на "Эстадио Олимпико" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов каталонцы прошли португальскую "Бенфику" и немецкую "Боруссию" из Дортмунда. В то время как миланцы справились с нидерландским "Фейенордом" и немецкой "Баварией".

Ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится 6 мая в Милане.

В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сразятся лондонский "Арсенал" и ПСЖ.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Барселона" – "Интер".

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