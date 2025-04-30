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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Україна внесла зміни в угоду про копалини: в США зробили заяву

Угода про корисні копалини між Україною та США може бути підписана вже сьогодні.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Скотт Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент / © скриншот з відео

Українська сторона внесла зміни в угоду про корисні копалини в останню хвилину. Але документ може бути підписаний вже за кілька годин.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

«Наша сторона готова підписати. Українці вирішили минулої ночі внести деякі зміни в останню хвилину. Ми впевнені, що вони переглянуть це. І ми готові підписати сьогодні вдень, якщо вони це зроблять», — сказав міністр.

Коли його запитали, чи які зміни внесла Україна до угоди, що саме було видалено чи додано, він відповів, що з тексту «нічого не видалено».

«Нічого не видалено. Це та сама угода, про яку ми домовилися на вихідних. З нашого боку жодних змін», — підкреслив Скотт Бессент.

Нагадаємо, в ОПУ вважають, що Трамп не вийде з переговорів по Україні, якщо буде підписана угода про корисні копалини.

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