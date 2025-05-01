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- Укрaїнa
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Україну атакують ворожі БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 1 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
БпЛА на північному-заході Чернігівщини, курс на Київщину!
Харківська область — загроза застосування ударних БпЛА!
Ворожі ударні БпЛА у напрямку Одеси!
Раніше повідомлялося, що армія РФ намагається закидувати Україну великою кількістю дешевих повітряних засобів ураження з метою виснаження ППО.
Ми раніше інформували, що РФ змінила стратегію ударів по Україні. Раніше росіяни била дронами і ракетами по логістиці та енергетичних об’єктах, а зараз атакують житлові райони міст.