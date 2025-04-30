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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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В Харкові — влучання ворожого БпЛА: Терехов повідомив про пожежу

Горить АЗС у Київському районі Харкова.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Харкові — влучання ворожого БпЛА: Терехов повідомив про пожежу

Влучання ворожого БпЛА в Харкові / © ТСН.ua

У Харкові ввечері 30 квітня ворожі БпЛА, попередньо, «Молнії» атакують Київський та Салтівський райони. За уточненою інформацією, влучання сталося в АЗС у Київському районі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«На місці влучання — пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється», — додав він.

Нагадаємо, проти ночі 30 квітня по всій території України лунала тривога через ракетну небезпеку.

А у Дніпрі пізно ввечері 29 квітня пролунало понад 10 вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.

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