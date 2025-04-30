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В Харкові — влучання ворожого БпЛА: Терехов повідомив про пожежу
Горить АЗС у Київському районі Харкова.
У Харкові ввечері 30 квітня ворожі БпЛА, попередньо, «Молнії» атакують Київський та Салтівський райони. За уточненою інформацією, влучання сталося в АЗС у Київському районі.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
«На місці влучання — пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється», — додав він.
Нагадаємо, проти ночі 30 квітня по всій території України лунала тривога через ракетну небезпеку.
А у Дніпрі пізно ввечері 29 квітня пролунало понад 10 вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.
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