Ворог обстріляв Дніпропетровщину БпЛА / © Associated Press

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Внаслідок удару російського безпілотника по приватному будинку у Новопавлівській громаді Дніпропетровщини загинув 34-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ввечері вони вдарили по Новопавлівській громаді Синельниківського району безпілотником. Через це зайнявся приватний будинок. Опіки отримав 34-річний чоловік», — йдеться у повідомленні.

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Лисак заявив, що пораненого чоловіка направили до лікарні, але дорогою він помер через сильні травми.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 27 квітня, Павлоград атакували БпЛА. Кількість постраждалих збільшилася до 18.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 28 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.