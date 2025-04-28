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- Війна
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На Дніпропетровщині в результаті російського обстрілу загинув чоловік — ОВА
Чоловік помер дорогою до лікарні.
Внаслідок удару російського безпілотника по приватному будинку у Новопавлівській громаді Дніпропетровщини загинув 34-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Ввечері вони вдарили по Новопавлівській громаді Синельниківського району безпілотником. Через це зайнявся приватний будинок. Опіки отримав 34-річний чоловік», — йдеться у повідомленні.
Лисак заявив, що пораненого чоловіка направили до лікарні, але дорогою він помер через сильні травми.
Раніше повідомлялося, що у неділю, 27 квітня, Павлоград атакували БпЛА. Кількість постраждалих збільшилася до 18.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 28 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.