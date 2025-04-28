Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 28 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

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Повідомляється, що група ударних БпЛА рухається на кордоні Харківщини та Сумщини.

Також у Повітряних силах повідомили про групи шахедів, які рухаються повз Богодухів на Харківщині.

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала безпілотниками Білу Церкву Київської області.

Ми раніше інформували, що РФ змінила стратегію ударів по Україні. Раніше росіяни била дронами і ракетами по логістиці та енергетичних об’єктах, а зараз атакують житлові райони міст.