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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 28 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

Сообщается, что группа ударных БПЛА двигается на границе Харьковщины и Сумщины.

Также в Воздушных силах сообщили о группах шахедов, которые двигаются мимо Богодухов Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российская армия атаковала беспилотниками Белую Церковь Киевской области .

Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов .

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