Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 28 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

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Сообщается, что группа ударных БПЛА двигается на границе Харьковщины и Сумщины.

Также в Воздушных силах сообщили о группах шахедов, которые двигаются мимо Богодухов Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российская армия атаковала беспилотниками Белую Церковь Киевской области .

Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов .