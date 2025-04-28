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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 28 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
Сообщается, что группа ударных БПЛА двигается на границе Харьковщины и Сумщины.
Также в Воздушных силах сообщили о группах шахедов, которые двигаются мимо Богодухов Харьковской области.
Ранее сообщалось, что российская армия атаковала беспилотниками Белую Церковь Киевской области .
Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов .