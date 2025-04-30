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По всій території України повітряна тривога через ракетну небезпеку
У РФ злетів у повітря носій ракет «Кинджал».
В ніч проти 30 квітня по всій території Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного обстрілу.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Військові повідомили про зліт Міг31К — носія аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинджал» з аеродрому Саваслейка.
«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ввечері вівторка, 29 квітня, ворог атакував Харків ударними дронами. В місті було чутно вибухи.
Ми раніше інформували, що у Дніпрі пізно ввечері 29 квітня пролунало понад 10 вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.