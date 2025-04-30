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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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По всій території України повітряна тривога через ракетну небезпеку

У РФ злетів у повітря носій ракет «Кинджал».

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © alerts.in.ua

В ніч проти 30 квітня по всій території Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного обстрілу.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові повідомили про зліт Міг31К — носія аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинджал» з аеродрому Саваслейка.

«Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ввечері вівторка, 29 квітня, ворог атакував Харків ударними дронами. В місті було чутно вибухи.

Ми раніше інформували, що у Дніпрі пізно ввечері 29 квітня пролунало понад 10 вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.

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