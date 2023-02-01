Як красиво розрізати торт: ниткою, келихом, ножом

Інколи трапляється, що під час святкування під рукою немає ножа, щоб розрізати торт. На щастя, це можна зробити й за допомогою інших предметів. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як розрізати торт ниткою, келихом.

Як розрізати торт, якщо під рукою немає ножа

За допомогою келих або склянки

Будь-який торт або пиріг можна без проблем розрізати за допомогою склянки чи келиха. Хоча така порада й може здатися дивно, але вона досить дієва.

Така техніка допомагає кожному, хто присутній на святі, відділити свою частку десерту, тримаючи у руці келих. Потрібно взяти посудину догори дном, а потім занурити у торт. Всередині залишиться шматочок смаколика, який можна з'їсти.

Куштувати десерт у склянці чи в келиху можна за допомогою ложки або вилки.

За допомогою нитки

Також торт можна розрізати, якщо у вас під рукою є зубна чи будь-яка інша чиста нитка. Для цього відрізається частина нитки, довжина якої довша за сам торт. Щоб тримати було зручніше, краще за все брати вдвічі довшу нитку.

Потім міцно берете кінці нитки, проводите невидиму лінію, де повинен бути надріз. Кладете нитку на цю уявну лінію та натискаєте. Бажано все зробити швидко, тоді розріз вийде ідеальним.

Як красиво розрізати торт ножем: кругла, прямокутна, квадратна чи складна форма десерту

Як красиво розрізати торт різної форми? / Фото: Pexels

Круглий торт

Спочатку намічаєте середину десерту, а потім обережно притулюєте до нього миску чи кришку. За межами кола край торту розрізають на рівні частини у формі трикутника. Круглу частину (яка була під мискою) також розрізають на трикутнички. Такий спосіб називається "ромашка".

Прямокутний чи квадратний торт

Десерти, які мають таку форму, розрізати найпростіше. Саме тому їх найчастіше печуть на дитячі свята. Якщо квадратний торт має невеликий розмір, його можна просто розрізати хрест на хрест (щоб шматочки були квадратними) чи по діагоналі (щоб шматочки були трикутними). Якщо торт більший, можна поєднати ці два методи.

Якщо шматочки все-рівно виходять завеликими, можна додати ще кілька діагональних розрізів, спрямованих в обидві сторони. Так ви отримаєте велику кількість невеликих трикутників.

Торт складної форми

Часто сьогодні можна зустріти торти у вигляді квітки, сердечка чи шестикутника. Тут вже потрібно використати фантазію. Наприклад, торт у формі квітки чи шестикутний розрізається за допомогою методу "ромашка".

Якщо торт виконано у формі овалу чи серця, його потрібно розділити на смуги вздовжи, а вже потім поперек на невеликі прямокутники. Тут важливо стежити за розміром краєчків, адже вони можуть вийти надто маленькими.

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