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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украину атакуют вражеские БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 1 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

  • БПЛА на северо-западе Черниговщины, курс на Киевщину!

  • Харьковская область — угроза применения ударных БПЛА!

  • Вражеские ударные БПЛА в направлении Одессы!

Ранее сообщалось, что армия РФ пытается забрасывать Украину большим количеством дешевых воздушных средств поражения с целью истощения ПВО.

Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов.

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