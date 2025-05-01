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- Украина
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Украину атакуют вражеские БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 1 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
БПЛА на северо-западе Черниговщины, курс на Киевщину!
Харьковская область — угроза применения ударных БПЛА!
Вражеские ударные БПЛА в направлении Одессы!
Ранее сообщалось, что армия РФ пытается забрасывать Украину большим количеством дешевых воздушных средств поражения с целью истощения ПВО.
Мы ранее информировали, что РФ сменила стратегию ударов по Украине. Ранее россияне била дронами и ракетами по логистике и энергетическим объектам, а сейчас атакуют жилые районы городов.