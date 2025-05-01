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Ночью враг атаковал Харьков: в городе возник пожар — ОВА
В Харькове ночью раздавались взрывы.
В Харькове в ночь на 1 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Суспильного.
«В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что по предварительным данным, враг ударил БпЛА «Молния» по Киевскому району Харькова.
«Возник пожар. На месте работают экстренные службы. На данный момент — без вызовов по поводу пострадавших», — сообщил Синегубов.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 1 мая массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 1 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.