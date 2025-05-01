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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Ночью враг атаковал Харьков: в городе возник пожар — ОВА

В Харькове ночью раздавались взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Харьков атаковали БпЛА

Харьков атаковали БпЛА

В Харькове в ночь на 1 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Суспильного.

«В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщили корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что по предварительным данным, враг ударил БпЛА «Молния» по Киевскому району Харькова.

«Возник пожар. На месте работают экстренные службы. На данный момент — без вызовов по поводу пострадавших», — сообщил Синегубов.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 1 мая массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 1 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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