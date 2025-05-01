Враг массированно атаковал Одессу БпЛА: власти рассказали о последствиях (видео)

Массированная атака на Одессу / © ТСН.ua

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Российские захватчики в ночь на 1 мая массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

«Группы ударных БПЛА по акватории Черного моря, курс на Одессу», — говорится в сообщении.

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Глава Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе.

Мониторинговые каналы сообщили, что враг атаковал Одессу в две волны, сначала было около 5 беспилотников, в то время как во второй волне уже 12 БпЛА.

Местные жители сообщили, что один из беспилотников попал в многоэтажку.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате массированной атаки БпЛА на Одессу много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары.

«В настоящее время все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в результате ударов по Харьковщине 29 и 30 апреля пострадали 6 мирных жителей. Среди них двое детей.

Мы ранее информировали, что РФ пытается забрасывать Украину большим количеством дешевых воздушных средств поражения с целью истощения ПВО.