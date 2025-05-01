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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ворог масовано атакував Одесу БпЛА: влада розповіла про наслідки (відео)

Місто атакували двома хвилями БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Масована атака на Одесу

Масована атака на Одесу / © ТСН.ua

Російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

«Групи ударних БпЛА з акваторії Чорного моря, курс на Одесу», — йдеться у повідомленні.

Очільник Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибухи в місті. Пізніше він повідомив про повторні вибухи під час другої атаки БпЛА.

Моніторингові канали повідомили, що ворог атакував Одесу у дві хвилі, спочатку було близько 5 безпілотників, тоді як у другій хвилі вже 12 БпЛА.

Місцеві жителі повідомили, що один з безпілотників влучив у багатоповерхівку.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в результаті масованої атаки БпЛА на Одесу є багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. В деяких місцях спалахнули пожежі.

«Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється», — повідомив він.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів по Харківщині 29 та 30 квітня постраждали 6 мирних жителів. Серед них — двоє дітей.

Ми раніше інформували, що РФ намагається закидувати Україну великою кількістю дешевих повітряних засобів ураження з метою виснаження ППО.

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