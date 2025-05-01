Кіт Келлог / © Getty Images

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Росія не виграє війну в Україні, бо не досягла жодних значних успіхів за останні роки. Цю війну можна закінчити лише дипломатичним шляхом.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.

«Росія не виграє цю війну. Росія не досягла жодних значних успіхів за останні півтора року. Вони не захопили Київ, столицю. Вони не просунулися на захід від річки Дніпро, яка є головною перешкодою. Вони не захопили Одесу. Вони втратили сотні тисяч солдатів і вони насправді нічого не досягли. Вони просуваються метрами, а не милями. А українці воюють на своїй землі. Вони воюють наполегливо», - сказав Келлог.

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Він наголосив: коли росіяни кажуть, що вони перемагають у війні – це не відповідає дійсності.

«Якби вони вигравали, вони б уже перемогли у цій війні за три роки. Але вже йде четвертий рік. Тож я думаю, їм треба це усвідомити», - зазначив спецпредставник президента США.

За його словами, ніхто не виграє у цій війні військовим шляхом – це можливо лише шляхом дипломатії.

Нагадаємо, армія Росії здатна активно воювати максимум рік, написав аеророзвідник 59-ї бригади ЗСУ, блогер Олександр Карпюк (Serg Marco). На його думку, активні бої в Україні точитимуться щонайбільше рік передусім через недостатність фінансування війни.



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