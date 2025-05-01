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Вночі ворог атакував Харків: у місті виникла пожежа — ОВА
У Харкові вночі лунали вибухи.
У Харкові в ніч проти 1 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Харкові пролунала серія вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.
В свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що попередніми даними, ворог вдарив БпЛА «Молнія» по Київському району Харкова.
«Виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби. На цю хвилину — без викликів щодо постраждалих», — повідомив Синєгубов.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 1 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.