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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вночі ворог атакував Харків: у місті виникла пожежа — ОВА

У Харкові вночі лунали вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Харків атакували БпЛА

Харків атакували БпЛА

У Харкові в ніч проти 1 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Харкові пролунала серія вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

В свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що попередніми даними, ворог вдарив БпЛА «Молнія» по Київському району Харкова.

«Виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби. На цю хвилину — без викликів щодо постраждалих», — повідомив Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 1 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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