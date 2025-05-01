Харків атакували БпЛА

Реклама

У Харкові в ніч проти 1 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Харкові пролунала серія вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Реклама

В свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що попередніми даними, ворог вдарив БпЛА «Молнія» по Київському району Харкова.

«Виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби. На цю хвилину — без викликів щодо постраждалих», — повідомив Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 1 травня масовано атакували Одесу ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 1 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.