Атака на Днепр: в городе раздалось 20 взрывов, люди рассказали шокирующие подробности

Последствия атаки на Днепр / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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Россияне атаковали Днепр дронами. Есть погибший и раненый — это обычные гражданские, находившиеся во время атаки у себя дома.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Этой ночью армия РФ избрала мишенями дома днепрян в частном секторе. Руины до вчерашнего вечера были домом 78-летнего Вячеслава. Здесь он и получил ранение. К счастью, угрозы его жизни нет. Как рассказали нам соседи, полгода назад мужчина похоронил жену, с которой прожил 55 лет. Еще не оправился от горя и теперь вот потерял дом.

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Другой дом тоже разбит — именно сюда накануне вечером вогнался российский «Шахед». И унес жизни 53-летнего мужчины. В сеть попали кадры, как его, раненого, на месте пытались реанимировать, делали массаж сердца, однако все было напрасно — слишком тяжелыми были повреждения. Спасти его не удалось.

Николай ходит по чердаку собственного дома. Говорит здесь жили арендаторы, а он недалеко вместе с парализованной женой. Все чудом остались живы.

Первые взрывы в Днепре прогремели в половине одиннадцатого вечера. Один за другим — около 20. Пани Александра с дочерью говорит молились, чтобы остаться в живых.

«О Боже, я как вскочила, трясет меня. Дочь тоже прервалась, молитву какую читает, знаете в шоке в таком», — говорит женщина.

Дата публикации 09:46, 30.04.25 Количество просмотров 63 ТСН новости 09:00 30 апреля. Харьков и Днепр в эти минуты! Новые заявления Трампа о Канаде

Женщине 86. Рассказывает, что пережила Вторую мировую, однако такого издевательства над гражданскими не помнит.

«Я помню, как немцы были у нас в селе. Так они, варвары, не так издевались. Даже немцы не так издевались, как эти», — говорит женщина.

Кроме частных домов в городе разбито предприятие, бюро ритуальных услуг и авто. Коммунальщики и волонтеры наводят лад на улицах.

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