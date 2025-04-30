Цены на горючее 30 апреля: сколько стоят бензин, газ и дизель

Цены на горючее / © pixabay.com

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Средняя цена бензина А-95 по Украине 30 апреля составила 54,81 грн./л. Несмотря на колебания мировых котировок, цены на внутреннем рынке показывают стабильность. Специалисты указывают влияние валютного курса и запасов горючего.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

По состоянию на 30 апреля стоимость основных видов горючего в Украине

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Премиальный бензин марки А-95 — в среднем 58,63 грн за литр.

Обычный бензин А-95 — около 54,81 грн/л

Бензин А-92 — 52,61 грн за литр

Дизельное топливо — 53,54 грн/л

Автогаз — 35,32 грн за литр.

Цены горючего по Украине продолжают колебаться в зависимости от региона и сети АЗС.

По состоянию на 30 апреля дешевле всего бензин и дизель можно найти на локальных заправках в южных и восточных областях. Высокие ценники традиционно демонстрируют крупные сети АЗС в Киеве и западных регионах. Автогаз сохраняет наиболее доступную стоимость, но и здесь разрыв между минимальной и максимальной ценой составляет более 3 гривен за литр.

По состоянию на конец апреля бензин А-95 в версии премиум присутствует в сетях автозаправок большинства украинских регионов, находящихся под правительственным контролем. По средним подсчетам, наиболее доступную цену на него установила сеть Motto — 52,28 грн/л. Эти заправки работают в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях. В то же время, в сетях WOG и ОККО, имеющих самое широкое покрытие по стране, этот бензин продают по 60,99 грн/л — самое дорогое среди конкурентов. В Луганской области в настоящее время топливо такого класса отсутствует.

Все области Украины, кроме Луганской, где хранится государственный контроль, обеспечены бензином А-95, который продается в большинстве сетей АЗС. Самая доступная средняя цена наблюдается на заправках «Авантаж 7» — 48,95 грн за литр. Эта сеть работает в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. Максимальная стоимость горючего этого типа — 57,99 грн/л — установлена в сетях WOG, ОККО и «Рур групп», последняя из которых работает в Кировоградской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с 1 мая изменится качество горючего.