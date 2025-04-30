Ціни на пальне 30 квітня: скільки коштують бензин, газ і дизель

Ціни на пальне / © pixabay.com

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Середня ціна бензину А-95 по Україні 30 квітня склала 54,81 грн/л. Незважаючи на коливання світових котирувань, ціни на внутрішньому ринку демонструють стабільність. Фахівці вказують на вплив валютного курсу та запасів пального.

Про це повідомляє фінансовий портал «Мінфін«.

Станом на 30 квітня вартість основних видів пального в Україні становить

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Преміальний бензин марки А-95 — у середньому 58,63 грн за літр

Звичайний бензин А-95 — близько 54,81 грн/л

Бензин А-92 — 52,61 грн за літр

Дизельне паливо — 53,54 грн/л

Автогаз — 35,32 грн за літр.

Ціни на пальне по Україні продовжують коливатися залежно від регіону та мережі АЗС.

Станом на 30 квітня найдешевше бензин та дизель можна знайти на локальних заправках у південних та східних областях. Найвищі цінники традиційно демонструють великі мережі АЗС у Києві та західних регіонах. Автогаз зберігає найбільш доступну вартість, але й тут розрив між мінімальною та максимальною ціною сягає понад 3 гривень за літр.

Станом на кінець квітня бензин А-95 у версії «преміум» присутній у мережах автозаправок більшості українських регіонів, які перебувають під урядовим контролем. За середніми підрахунками, найдоступнішу ціну на нього встановила мережа Motto — 52,28 грн/л. Ці заправки працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Київській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях. Водночас у мережах WOG та ОККО, які мають найширше покриття по країні, цей бензин продають по 60,99 грн/л — найдорожче серед конкурентів. У Луганській області на цей момент паливо такого класу відсутнє.

Усі області України, окрім Луганської, де зберігається державний контроль, забезпечені бензином А-95, який продається у переважній більшості мереж АЗС. Найдоступніша середня ціна спостерігається на заправках «Авантаж 7» — 48,95 грн за літр. Ця мережа працює в Київській, Вінницькій і Хмельницькій областях. Максимальну вартість пального цього типу — 57,99 грн/л — встановлено в мережах WOG, ОККО та «Рур груп», остання з яких працює у Кіровоградській області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи знизяться ціни на паливо в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні від 1 травня зміниться якість пального.