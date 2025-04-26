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Чи знизяться ціни на паливо в Україні у травні: відповідь експерта
Ціни на паливо в Україні можуть знизитися вже у травні.
Ціни на АЗС України залишаються нестабільними через коливання світових ринків нафти та внутрішніх економічних чинників. Однак у травні українці можуть очікувати зниження вартості палива.
Про це повідомив аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко в коментарі виданню «Факти».
«У першій половині квітня на світовому ринку стрімко подешевшала нафта. Разом із цим важливим фактором змінилася ситуація на ринку валюти — відносно гривні стрімко подорожчало євро. Це валюта, за яку наші трейдери купують ресурс на європейському ринку. Хоча зараз ринок дуже непрогнозований, але ціни на АЗС мають знизитися», — заявив експерт.
Окрім того, з 1 травня в Україні запрацює закон про додавання 5% біоетанолу до бензину. Оскільки нафтова складова подешевшала, це може призвести до загального здешевлення бензину.
Нагадаємо, в Україні від 1 травня зміниться якість пального.