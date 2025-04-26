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Снизятся ли цены на топливо в Украине в мае: ответ эксперта
Цены на топливо в Украине могут снизиться уже в мае.
Цены на АЗС Украины остаются нестабильными из-за колебаний мировых рынков нефти и внутренних экономических факторов. Однако в мае украинцы могут ожидать понижения стоимости топлива.
Об этом сообщил аналитик консалтинговой компании «Нафторинок» Александр Сиренко в комментарии изданию «Факты».
«В первой половине апреля на мировом рынке стремительно подешевела нефть. Вместе с этим важным фактором изменилась ситуация на рынке валюты — по отношению к гривне стремительно подорожало евро. Это валюта, за которую наши трейдеры покупают ресурс на европейском рынке. Хотя сейчас рынок очень непрогнозируемый, но цены на АЗС должны снизиться», — заявил эксперт.
Кроме того, с 1 мая в Украине заработает закон о добавлении 5% биоэтанола в бензин. Поскольку нефтяная составляющая подешевела, это может привести к всеобщему удешевлению бензина.
Напомним, в Украине с 1 мая изменится качество горючего.