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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
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Время на прочтение
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«Разборки» на все 100» – эксперты провели сравнительное исследование бензинов А-100

Несмотря на турбулентность на рынке горючего, продажи суперпремиального бензина А-100 стабильно растут, примерно на 20% в год. Продавцы уверяют, что это горючее производят исключительно на европейских заводах, но в обществе автомобилистов бытует стереотип, что это горючее является обычным «девяносто пятым», с присадками.

«Разборки» на все 100» – эксперты провели сравнительное исследование бензинов А-100

Чтобы выяснить характеристики этого топлива в реальных условиях эксплуатации, специалисты Института потребительских экспертиз провели сравнительный тест на определение мощности, крутящего момента, экономичности и, главное, скоростных показателей при заправке этими бензинами. Также решено было сравнить бензины А-100 с более дешевым по цене «брендовым» бензином А-95, приобретенным на одной из крупных сетей.

Для исследования эксперты приобрели два наиболее популярных образца бензинов А-100 – NANO 100 (SOCAR) и UPG 100 (UPG), а также премиальное топливо А-95 одного из известных брендов.

Главной целью исследователей стала задача определить разницу между образцами бензина А-100 в мощности и разгоне. Также экспертов интересовала разница в этих показателях между А-100 и «обычным» А-95.

Для этого эксперты использовали сертифицированный динамометрический стенд Dynapack. Агрегатоносителем стал экстремальный автомобиль DODGE CHALLENGER с почти 500 «лошадьми» под капотом, 2023 года выпуска, с пробегом 5 тыс.км.

Замеры бензинов А-100 показали фактическую идентичность друг другу в отдаче крутящего момента и мощности. Также на обоих образцах авто без проблем достигло максимальной скорости в 290 км/ч. А вот что касается разгона от «нуля до сотни», «быстрее» оказался SOCAR NANO 100 – 4,2 сек. против 4.3 сек. у UPG 100. Расход топлива (хотя вряд ли этот параметр будет интересным владельцам таких авто), также оказались схожи. В загородном цикле движения CHALLENGER потребил 12 литров сокаровской «сотки» и чуть больше UPG – 12,3 литров на 100 км. пути.

Но самое интересное началось при сравнении образцов А-100 с премиальным А-95. Здесь разница оказалась колоссальной. Крутящий момент уменьшился на 5,5%, а мощность – почти на 10! Практически на секунду увеличилось время разгона до 100 км/ч, а максимально авто удалось разогнать до 270 км/ч. Кроме того, расход горючего также увеличился до 13,5 л/100 км. в пригородном цикле. Так что, если владеете мощным авто, нет смысла экономить на горючем, иначе не получите от своего любимца максимум, на который он способен.

Подробности на www.expertise.in.ua

Дата публикации
Количество просмотров
131
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