«Разборки» на все 100» – эксперты провели сравнительное исследование бензинов А-100

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Чтобы выяснить характеристики этого топлива в реальных условиях эксплуатации, специалисты Института потребительских экспертиз провели сравнительный тест на определение мощности, крутящего момента, экономичности и, главное, скоростных показателей при заправке этими бензинами. Также решено было сравнить бензины А-100 с более дешевым по цене «брендовым» бензином А-95, приобретенным на одной из крупных сетей.

Для исследования эксперты приобрели два наиболее популярных образца бензинов А-100 – NANO 100 (SOCAR) и UPG 100 (UPG), а также премиальное топливо А-95 одного из известных брендов.

Главной целью исследователей стала задача определить разницу между образцами бензина А-100 в мощности и разгоне. Также экспертов интересовала разница в этих показателях между А-100 и «обычным» А-95.

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Для этого эксперты использовали сертифицированный динамометрический стенд Dynapack. Агрегатоносителем стал экстремальный автомобиль DODGE CHALLENGER с почти 500 «лошадьми» под капотом, 2023 года выпуска, с пробегом 5 тыс.км.

Замеры бензинов А-100 показали фактическую идентичность друг другу в отдаче крутящего момента и мощности. Также на обоих образцах авто без проблем достигло максимальной скорости в 290 км/ч. А вот что касается разгона от «нуля до сотни», «быстрее» оказался SOCAR NANO 100 – 4,2 сек. против 4.3 сек. у UPG 100. Расход топлива (хотя вряд ли этот параметр будет интересным владельцам таких авто), также оказались схожи. В загородном цикле движения CHALLENGER потребил 12 литров сокаровской «сотки» и чуть больше UPG – 12,3 литров на 100 км. пути.

Но самое интересное началось при сравнении образцов А-100 с премиальным А-95. Здесь разница оказалась колоссальной. Крутящий момент уменьшился на 5,5%, а мощность – почти на 10! Практически на секунду увеличилось время разгона до 100 км/ч, а максимально авто удалось разогнать до 270 км/ч. Кроме того, расход горючего также увеличился до 13,5 л/100 км. в пригородном цикле. Так что, если владеете мощным авто, нет смысла экономить на горючем, иначе не получите от своего любимца максимум, на который он способен.

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