Что посадить рядом с помидорами для богатого урожая

Не следует игнорировать совместимость растений при выращивании помидоров / © Pixabay

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Опытные дачники знают, что садовые и овощные культуры нужно разместить на клумбах и грядках так, чтобы они не тормозили и не подавляли развитие других.

Рассказываем, рядом с какими растениями следует сажать помидоры, чтобы получить богатый урожай.

Помидорам нравится контактировать с бобовыми, которые улучшают структуру почвы и обогащают ее азотом. Также можно посадить рядом злаки.

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Отличными соседями для томатов станут все виды салатов — петрушка, зеленый лук, шпинат, щавель, спаржа, сельдерей, а также травы — базилик, шалфей, мята, чабрец.

Вкус помидоров и будущего томатного сока улучшит крапива. Она отпугивает вредителей, поэтому не стоит торопиться вырывать «сорняки» из грядки. Это растение также способствует увеличению срока хранения помидоров.

Чеснок будет отпугивать от томатов красных паутинных клещей. Он также обладает противогрибковыми свойствами, помогает сохранить почву здоровой.

Хорошим соседом для помидоров будет тыква. Можно садить рядом и арбузы с дынями, но важно, чтобы они располагались с южной стороны.

Уживаются с томатами корнеплоды — свекла, морковь и редис. Если рядом окажется клубника — это увеличит шансы на хороший урожай обеих культур. Томаты помогут отвадить от ягод муравьев. Можно высаживать вблизи помидоров капусту.

Раньше мы писали, какие овощи нужно посадить в апреле. Больше об этом читайте в новости.