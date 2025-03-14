Где лучше хранить помидоры: исследователи ответили

Оказалось, что более важным фактором для вкуса именно сорт томатов, а не способ их хранения.

Влияет ли способ хранения на вкус спелых томатов? Исследователи из Гёттингенского университета решили найти ответ.

Об этом сообщило издание Frontiers in Plant Science.

Ученые сравнили хранившиеся в холодильнике и при комнатной температуре томаты и пришли к выводу: разницы во вкусе практически нет. Главную роль играет именно сорт, а не способ хранения. Анализ проводила сенсорная панель – группа экспертов, оценивавших сладость, кислотность и сочность плодов.

"Именно сорт томатов имеет важное влияние на вкус. Поэтому разработка новых сортов может стать шагом к улучшению вкуса томатов", — отмечала ведущий автор исследования Лариса Кански.

Напомним, ученые рассказали, что нужно есть, чтобы не было депрессии.

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