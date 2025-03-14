Де краще зберігати помідори: дослідники дали відповідь

Виявилося, що більш важливим чинником для смаку є саме сорт томатів, а не спосіб їх зберігання.

Чи впливає спосіб зберігання на смак стиглих томатів? Дослідники з Геттінгенського університету вирішили знайти відповідь.

Про це повідомило видання Frontiers in Plant Science.

Науковці порівняли томати, що зберігалися в холодильнику та при кімнатній температурі, і дійшли висновку: різниці у смаку практично немає. Головну роль відіграє саме сорт, а не спосіб зберігання. Аналіз проводила сенсорна панель – група експертів, які оцінювали солодкість, кислотність і соковитість плодів.

"Саме сорт томатів має важливий вплив на смак. Тому розробка нових сортів може стати кроком до поліпшення смаку томатів”, – зазначала провідна авторка дослідження Лариса Канські.

Нагадаємо, вчені розповіли, що треба їсти, щоб не було депресії.

Читайте також: